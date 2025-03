Comuzzo e il Napoli, dall'esordio in Serie A alle voci di mercato

vedi letture

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si concentra sulla figura di Pietro Comuzzo. Per il centrale friulano il match contro il Napoli ha un sapore speciale per via quantomeno di due fattori. Il primo riguarda l'esordio assoluto in Serie A del classe 2005 l'8 ottobre 2023 allo stadio Maradona. In panchina c'era Vincenzo Italiano e la Fiorentina si impose sui partenopei per 3-1. Comuzzo entrò nel finale di gara, al 44' della ripresa, distinguendosi per alcuni interventi ruvidi e decisi più da giocatore esperto che da esordiente. Un anno e mezzo dopo il centrale friulano ritrova lo stadio Maradona non più da giovane aggregato alla prima squadra ma da punto cardine della difesa gigliata.

Il secondo fattore invece riguarda le insistenti voci di mercato di questo inverno con la ricca proposta del club fatta dal club di De Laurentiis, sia a lui che la Fiorentina, per portarlo subito in azzurro. 35 milioni ai viola e un ingaggio raddoppiato per il giovane difensore, la società gigliata però ha detto no, decidendo di continuare a puntare, quantomeno fino a fine stagione, sul classe 2005. Vedremo oggi come se la caverà di fronte a quello che poteva diventare la sua squadra. 3-0 dell'andata non andò nel migliore dei modi visto che regalò il terzo gol a McTominay.