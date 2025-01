RFV Comuzzo al Napoli, Lucchesi spiega: "Ecco perché va venduto"

Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare le due trattative calde di casa Fiorentina, quella in uscita, che potrebbe portare Pietro Comuzzo a Napoli, e quella in entrata, con Nicolò Zaniolo sempre più vicino ai viola: "Su Comuzzo posso dirvi che il mondo è cambiato e anche le esigenze delle società. Oggi davanti a offerte monstre, che vanno al di là del valore attuale di un giocatore, non si può non accettare. Soprattutto quando l'offerta è alta e il giocatore vuole andare via. Rischi di rifiutare un'offerta che non tornerà più, perdere i soldi e il giocatore, che se rimane controvoglia non è utile. Credo quindi, nel caso di Comuzzo, che di fronte a un'offerta da 30 milioni più bonus, la Fiorentina faccia bene a darlo via".

C'è tempo per incassare i soldi e reinvestirli sul mercato da qui alla chiusura (termine trattative alla mezzanotte del 3 febbraio)?

"Il tempo del mercato è relativo. Quando siamo a tre-quattro giorni dalla chiusura si può fare di tutto, si può fare di più in un'ora oggi che in dieci giorni a inizio gennaio. Son convinto che la Fiorentina stia lavorando tanto".

Sull'ipotesi Nicolò Zaniolo invece che dice? La Fiorentina rileverebbe il prestito dell'Atalanta per 3 milioni e un riscatto fissato a 16 milioni da dare al Galatasaray che scatterebbe al raggiungimento del 60% delle presenze da qui a fine stagione.

"Da un punto di vista aziendale è un'operazione buona. Dal punto di vista sportivo bisogna capire con che testa arriverà. Io fossi stato in Zaniolo sarei andato a Firenze già in estate. Poi ha scelto l'Atalanta e dopo quanto fatto a Bergamo questo è un altro mezzo passo indietro nella sua carriera. Per questo, vorrei prima parlare col giocatore e capire che motivazioni ha".