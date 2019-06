COMMISSO, Quell'incontro con Passarella che...

Quest'oggi Rocco Commisso è andato a pranzo in un noto ristorante del centro, La Buca di San Giovanni. Al termine dello stesso ha incontrato un grande ex viola, Daniel Passerella con il quale ha avuto modo di salutarsi e presentarsi. Il magnate italo-americano era visibilmente emozionato e contento. Ovviamente non si è parlato di altro, ma per il futuro chissà che a questa conoscenza non possa seguire qualcos'altro visto che il nuovo proprietario dei viola gradisce, come noto, l'inserimento in società di alcuni ex Fiorentina. Nella foto di FirenzeViola.it l'ex difensore del club gigliato e la nostra inviata.