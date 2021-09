COMMISSO, Più flessibilità dalla Soprintendenza per...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club durante la visita al Viola Park organizzata oggi con una delegazione del tifo gigliato: "L'ho detto, è per i tifosi, per i loro figli e per i loro nipoti, una cosa che rimarrà per sempre a Firenze, mai avuta dalla Fiorentina. Speriamo di finire tutto entro un anno, ci servono però i parcheggi e che la Soprintendenza sia un po' più flessibile sui campi sintetici, importantissimi per i ragazzi e per farli giocare di notte. Per me è un sogno, quando sono venuto a Firenze credevo però di fare come prima cosa lo stadio".