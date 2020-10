COMMISSO, Non sono Mr. Li: datemi tempo. Chiesa...

A margine della conferenza stampa di presentazione del progetto "Viola Park", nuovo centro sportivo viola, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Chiesa? Dopo un anno di Italia ho capito che non posso tenere giocatori legati a me se il loro desiderio è quello di andare via. Siamo rimasti male per il comportamento della famiglia Chiesa, ricordo che un anno fa lo aspettai fuori dal bus. Nessuno di noi ha ancora ricevuto una chiamata o un messaggio da Federico e non lo meritiamo. Abbiamo perso Chiesa, ma abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo come ha voluto mia moglie (ride, ndr). Lo scudetto? Datemi del tempo, non farò come Yonghong Li al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma". Sempre sull’argomento, si è espresso così in conferenza. Qui non si vince il campionato da più di 50 anni e a me non volete darne nemmeno tre o quattro. È facile criticare, ma ci vuole tempo, quindi abbiate pazienza. Il centro sportivo? Non so come si potrà tradurre in termini di punti, ma i giovani d'Italia e del mondo potranno scegliere Firenze dopo aver visto questo impianto. Questo progetto è privato, sono io a investire i soldi e per la mia famiglia è un grande orgoglio poter dire di aver regalato una struttura simile alla città e alla Fiorentina. La spesa dovrebbe superare i 70 milioni, sarà il centro sportivo più grande d'Italia. I lavori cominceranno a gennaio e mi auguro possano finire entro il 2021, per il momento si chiamerà Viola Park"