COMMISSO, Nico? Ecco com'è andata questa estate

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ancora Rocco Commisso. Nella lunga intervista concessa al Corriere Fiorentino, spazio al tema stadio (qui le parole del presidente della Fiorentina sul Franchi) ma anche su quanto fatto nelle scorse stagioni dai viola e sulla cessione di Nico Gonzalez:

La Fiorentina è una squadra da 7°-8° posto fisso?

«Io dico che l’unica cosa che ci è mancata in questi anni è un trofeo. Abbiamo perso tre finali: se i trofei fossero arrivati, tutti sarebbero molto più contenti. Io per primo. Ma siamo dove siamo, e vogliamo arrivare più in alto del 7°-8° posto: abbiamo la possibilità, perché la squadra è più forte dell’anno passato».

Le tre finali: premesso che sarebbe meglio vincerle, è meglio giocarle e perderle o non arrivarci per evitare poi delusioni?

«Guardi, a Praga e ad Atene ero così deluso che non ce l’ho fatta a salire sul podio a consegnare le medaglie ai giocatori. Però credo sia stato più bello giocarle, e perderle, che rimanere a casa e guardare gli altri in tv. E poi l’emozione di una finale di Coppa Italia, gli incontri con il Presidente Mattarella e con Papa Francesco, lo stadio diviso in due tifoserie... Viverle è un’esperienza incredibile».

E sulla cessione Nico Gonzalez che può dire?

«Questa è la vita, che ci si può fare? Io non volevo mandarlo via, ma che devo fare... Gli avevamo allungato il contratto. Poi quest’estate sono andato a trovarlo nel New Jersey nel ritiro della Nazionale argentina: Quarta è venuto a salutarmi, Nico è rimasto in camera. Forse era stanco...».