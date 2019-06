COMMISSO, Le mosse. Antognoni vicepresidente?

La Gazzetta dello Sport parla della trattativa in atto tra Rocco Commisso e i Della Valle per il passaggio di proprietà della Fiorentina e sottolinea tutte le mosse del magnate italo-americano. Commisso ha firmato un contratto preliminare con i Della Valle (la cui scadenza dovrebbe essere attorno al 15 giugno) e vorrebbe vedere Diego di persona per togliersi ogni dubbio. Possibile un passaggio a Firenze dopo la chiusura della trattativa per salutare il Sindaco, Dario Nardella, e anche Antognoni, per il quale Commisso ha previsto un avanzamento di ruolo, forse addirittura da vicepresidente del club. Infine Montella, il quale ha ancora 2 anni di contratto - non va dimenticato - e con il quale il Tycoon ha intenzione di parlare prima di iniziare ogni altro discorso per la panchina viola.