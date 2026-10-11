Social Commisso, incontro con il veterano di 105 anni: "Un esempio per tutte le generazioni"

Una serata di orgoglio italoamericano e un incontro speciale per Giuseppe Commisso. Il presidente della Fiorentina ha raccontato su Instagram l’emozione vissuta al gala della Columbus Citizens Foundation, organizzato per celebrare il Columbus Day, dove ha conosciuto Dominick Critelli, veterano dell’esercito statunitense della Seconda guerra mondiale, oggi 105enne. A rendere ancora più suggestivo il momento, la sua esecuzione al sassofono dell’inno americano.

Queste le parole di Commisso: "Ieri sera, al gala della Columbus Citizens Foundation organizzato per celebrare il Columbus Day, ho avuto l’incredibile onore di incontrare Dominick Critelli, un orgoglioso italoamericano e veterano dell’esercito statunitense della Seconda guerra mondiale, di 105 anni.

La sua splendida esecuzione del nostro inno nazionale al sassofono è stata uno dei momenti più belli della serata. Ascoltare quella musica suonata da qualcuno che ha prestato servizio per difendere le libertà che essa rappresenta ha reso il momento particolarmente emozionante. Il suo straordinario talento, la sua energia e il suo amore per l’America sono una vera fonte d’ispirazione.

Mentre celebravamo le nostre radici italoamericane, incontrare Dominick mi ha ricordato che la nostra più grande fonte di orgoglio non è semplicemente il luogo da cui veniamo, ma ciò che doniamo agli altri e al nostro Paese. Lui ha dato tantissimo e continua a unire le persone attraverso la sua musica. Grazie, Dominick, per il tuo servizio, il tuo coraggio e l’esempio che continui a offrire a tutte le generazioni. Dio ti benedica e Dio benedica l’America!".

Ecco il post di Giuseppe Commisso: