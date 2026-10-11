Amoruso severo: "Primo tempo a Marassi sconcertante. È tornata la Viola di un anno fa"

Intervenuto questa sera a Viola, trasmissione in onda tutte le domeniche su Rvt38, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato la sfida di ieri tra Genoa e Fiorentina che ha visto la squadra di Paolo Vanoli perdere 2-1 al termine di un match dai tanti rimpianti: "Ogni giudizio oggi può essere prematuro se nella testa delle persone oggi ci fosse l'idea di voler andare in Europa. Paratici è stato chiaro: questa è una squadra costruita per dare qualcosa nell'arco di tre anni ma quello che oggi è sconcertante è che alcuni giocatori che già lo scorso anno erano presenti in questo gruppo e hanno vissuo la crisi e le difficoltà della passata stagione le hanno rimesse in campo ieri a Genova. Quella di Marassi sembrava la Fiorentina dello scorso anno. Il primo tempo di ieri è stato preoccupante.

Le colpe di chi sono?

"Quello che mi domando io è: dove arrivano le colpe dell'allenatore nella preparazione della partita di ieri e l'interpretazione dei giocatori di questo momento. De Gea, Fagioli, Ranieri, Ndour... dove erano? Serviva ferocia e cattiveria ieri. Era scritto sui muri che il Genoa sarebbe partito forte ed è inconcepibile il modo in cui la Fiorentina è partita. Ora che arrivano i big match spero che questo andazzo venga ribaltato. Io ad oggi fatico a dare un valore a questa Fiorentina, che con un po' di fortuna ieri avrebbe anche potuto pareggiare la partita. L'allenatore ora deve gestire bene Mastantuono: se non rende, dopo 20' della ripresa lo deve mettere in panchina".