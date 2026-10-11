Aglietti sicuro: "Non ho capito ancora cos'è la Fiorentina. A Genova mancato il collettivo"

Alfredo Aglietti, ex tecnico tra le altre di Verona, Ascoli e Brescia, ha commentato nel corso della trasmissione Viola - in onda tutte le domeniche su Rtv38 - quanto accaduto nella sfida andata in scena sabato tra Genoa e Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: "Non penso che la sosta abbia influito nel match di ieri. Le partite con Venezia e Napoli avevano dato l'impressione che la squadra avesse trovato una via. Adesso bisogna vedere cosa vuole fare questa squadra. A Venezia dopo l'1-0 dei padroni di casa c'era stata una reazione, ieri invece solo molto più tardi. Per me non è stato capito nemmeno che tipo di partita bisognava fare a Marassi.

Bisogna capire cos'è la Fiorentina ora: il ko di ieri ha fatto rimettere tutto in discussione, anche quel poco che avevi messo insieme dopo l'esonero di Grosso. E' mancato il collettivo, nessuno si è salvato. E anche per questo diventa difficile dare la colpa a Vanoli: chi è entrato non mi pare abbia fatto granché. La sosta doveva dare motivazioni, non toglierle. Adesso arrivano partite difficili: la classifica non è preoccupante però serve invertire il trend".