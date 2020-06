COMMISSO, Iachini? Ha avuto il Covid. Suo futuro..

Durante la conferenza stampa tenuta per via telematica dagli USA, in occasione del suo anniversario dall'acquisizione della Fiorentina, il presidente Rocco Commisso ha parlato anche di Beppe Iachini: "Mi ha impressionato, lavora molto. E' stato malato in questi mesi e non lo sapevo, ha tutto il mio supporto. Dobbiamo vedere cosa succede in questo finale di stagione, io chiedo all'allenatore e alla squadra di continuare il percorso che abbiamo lasciato senza scherzi, così da fare nuovi progetti".