COMMISSO, Gioia azzurra: "Tokyo, un giorno storico"

La giornata olimpica di oggi ha scatenato l’entusiasmo e l’orgoglio del Presidente Rocco Commisso che ha voluto rilasciare queste dichiarazioni: “Sono davvero felice per i record e le vittorie che stiamo ottenendo durante questi Giochi Olimpici e in particolare oggi, una giornata meravigliosa e storica per tutto lo sport azzurro e per tutti gli italiani nel mondo, sono fiero di appartenere a questo splendido Paese”.