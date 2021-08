COMMISSO, Firenze lo aspetta: quando torna

Ancora non è certo il giorno in cui Rocco Commisso farà ritorno a Firenze, ma come riporta La Nazione è certo che il patron viola sarà in Italia per seguire il debutto in Serie A della Fiorentina. Per il resto il programma è ancora in via di definizione anche se non sono escluse sorprese: c'era infatti la sensazione che Commisso volesse presenziare il 5 agosto alla presentazione delle maglie, mentre dalla Calabria era rimbalzata la voce di una sua presenza il 16 agosto a Marina di Gioiosa Ionica per San Rocco. Prima del blitz in Calabria però Commisso vorrebbe dedicare tempo alle questioni di casa Fiorentina.