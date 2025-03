RFV Colantuono certo di Zaniolo: "È il rinforzo giusto. Colpani non ha scordato come si gioca"

Il tecnico Stefano Colantuono è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola e non solo: "Zaniolo è un rinforzo giusto, può dare una mano. A livello tattico, davanti può giocare ovunque; è chiaro che, con il tempo, si andrà a caratterizzare a livello di ruolo".

Fagioli? Cosa si aspetta da questo ragazzo?

"Io credo che, se lo hanno preso, è perché è un giocatore che darà una grande mano. La Fiorentina ha una buona rosa, credo che lui possa essere molto utile."

Vediamo un campionato molto competitivo, sia in lotta per lo scudetto che in lotta per l'Europa:

"Meglio, c'è più competizione, le partite sono più belle. Io mi auguro chiaramente che l'Atalanta possa arrivare a vincere lo scudetto, sarebbe una cosa straordinaria per la città. È chiaro che è tutto aperto, l'Inter penso sia la squadra più forte. Per quanto riguarda l'Europa, lo stesso; la Fiorentina è in corsa per un posizionamento importante."

La Fiorentina ha un filotto impegnativo di partite, può essere un periodo decisivo?

"Il campionato adesso entra nel vivo, e le squadre si devono far trovare pronte. I viola hanno attraversato un momento di crisi, ma adesso si sono ripresi. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per fare un certo tipo di campionato, che sia per l'Europa League o Champions League. Ci sono squadre che sono andate molto forte e adesso potrebbero perdere qualche punto per strada".

Lei ha lavorato con Luca Ranieri, che ha superato molte gerarchie negli anni. Ha seguito la sua stagione?

"Luca è un giocatore che, per un allenatore, è molto importante. Lui è molto duttile, può giocare in tutti i ruoli della difesa. Addirittura una volta lo schierai quinto in una difesa a 3. Devo dire che si è guadagnato tutto sul campo, e mi fa piacere che abbia raggiunto certi traguardi."

Lei aveva difeso Colpani dicendo di aspettarlo, la pensa ancora così?

"Io credo che l'adattamento sia stato rallentato anche dai suoi infortuni, non credo che si sia dimenticato di come si gioca a calcio. Poi ci sono stagioni straordinarie e altre in cui si fa più fatica".

Cosa ne pensa della stagione di mister Palladino?

"Io guardo la classifica e dice che la Fiorentina sta facendo il campionato che all'inizio della stagione tutti si sarebbero aspettati. Nell'arco di un campionato ci stanno i passi falsi. Però dobbiamo vedere gli obiettivi della Fiorentina, e per adesso l'allenatore lo sta centrando a pieno."

