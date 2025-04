Citterio prima di Fiorentina-Parma: "Poco tempo per prepararla: serve continuità"

Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Parma. "Serve una Fiorentina che dimostri in campo il proprio valore, ci aspettiamo di dare continuità a queste prestazioni. Il Parma sarà una squadra agguerrita, siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo e abbiamo tutte le qualità per fare una grande prestazione. Ci sono tanti giocatori pronti che meritano di giocare, questo ci ha dato la possibilità di avere qualche giocatore più fresco oggi e metteremo tutto in campo".

Cosa lascia la trasferta in Slovenia?

"C'è stato poco tempo per preparare la sfida di oggi, i ragazzi hanno recuperato e hanno ritrovato la concentrazione giusta per questa sfida".