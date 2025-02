Live Citterio in conferenza: "Dura preparare il match col mercato. Comuzzo? Chiedete al club"

Il vice-allenatore della Fiorentina Stefano Citterio ha preso la parola in sala stampa al termine della vittoria dei viola sul Genoa. Ecco le sue parole: “I tre punti ci danno continuità rispetto alla partita di domenica, questa vittoria è frutto di un primo tempo devastante dei ragazzi che hanno dato tutto sapendo l’importanza della partita. Il Genoa arrivava da tanti risultati utili di fila ed ecco perché nel secondo tempo potevamo gestire meglio la gara. Loro sono stati bravi a gestire bene i calci piazzati ma credo che i tre punti siano meritati”.

Cosa deve fare la Fiorentina per fare il salto di qualità nei secondi tempi?

“Non ci manca la personalità per saper gestire il pallone, forse è tanta la voglia di gestire il pallone che poi subentra la frenesia. Adesso contro l’Inter ci aspettano due grandi partite e purtroppo saremo privi di tanti elementi nel match di giovedì ma sono certo che chi scenderà in campo darà il 100%”.

Quanto è difficile preparare un gara così in pieno mercato?

“Sicuramente non è semplice, lo dicevo già prima. Preparare le partite con le notizie di eventuali trasferimenti non è semplice ma abbiamo la fortuna di avere dei professionisti esemplari per cui chi è stato chiamato in campo ha dato tutto. In questo gruppo ci sono dei valori umani importanti”.

Può essere la gara-svolta di Gudmundsson?

“Albert ha fatto una grande gara, specie in fase di non possesso e può fare sempre la differenza. Può ancora migliorare tanto”.

Cosa possono dare Ndour e Zaniolo?

“Sono due giocatori importanti che arrivano in un gruppo coeso: sono certo che quando verranno chiamati in causa daranno una grande mano”.

Pensa che Cataldi rientrerà presto in gruppo?

“Sì, è vicino al rientro. Da domani penseremo all’Intere e vedremo se potrà rientrare in gruppo. Lui ha delle qualità di palleggio importanti che possono essere utili. Averlo giovedì, in assenza di tanti elementi in mezzo al campo, sarebbe essenziale”.

Come pensa di preparare la gara contro l’Inter di giovedì con tante assenze?

“Non sarà facile ma sicuramente chi scenderà in campo darà il 110% per la Fiorentina. Da domani penseremo all’Inter e studieremo il da farsi”.

Comuzzo è un giocatore fuori mercato?

“Non mi sento di rispondere per altri, è una questione compete al mister e alla società”.