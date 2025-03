Social "Ci vediamo tutti insieme giovedì", il messaggio di De Gea

La Fiorentina è uscita sconfitta 3-2 dalla gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. I viola quindi per passare il turno dovranno rimontare nel match di ritorno al Franchi in programma giovedì prossimo alle 21:00. Così David De Gea, in panchina ad Atene visto che Terracciano è stato eletto portiere di coppa, ha espresso su Instagram il suo pensiero: "Ci vediamo tutti insieme giovedì allo stadio". Di seguito la storia dell'estremo difensore spagnolo: