CHIESA, Ieri incontro ACF-Paratici. Porta non chiusa

Novità sul fronte futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di ieri c'è stato un primo incontro, solo conoscitivo, tra Fabio Paratici e la nuova dirigenza della Fiorentina, con Joe Barone e Daniele Pradè che si trovavano a Milano fino a ieri pomeriggio. Non è stata l'occasione per parlare di Chiesa ma la questione per il possibile passaggio del numero 25 viola in bianconero non è ancora chiusa: toccherà al giocatore spingere per essere ceduto e non è da escludere che nelle prossime settimane possano esserci nuovi incontri tra le parti.