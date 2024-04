CHIESA, Coi viola per me è una gara molto sentita

FirenzeViola.it

Dopo il 2-0 rifilato dalla Juventus alla Lazio in Coppa Italia, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Qualche scoria nel primo tempo, dopo il gol vi siete sciolti?

"Già ad inizio ripresa siamo entrati in campo in maniera più determinata, volevamo il risultato, cosa che non è avvenuto in questi ultimi due mesi. Sono contento della prestazione ma c'è da ricordarsi che questa era la Coppa Italia. Ripenseremo alla Coppa Italia tra un mese, adesso c'è da pensare al campionato e a rimettere le cose a posto".

Ora la Fiorentina?

"Sì, per me è una partita molto sentita. Ho tanti bei ricordi a Firenze, ma la Fiorentina verrà qua per fare una grande giustamente perché anche lei giustamente vuole provare a fare qualcosa per il suo campionato quindi sarà una guerra, una battaglia ma Juventus-Fiorentina è sempre così".