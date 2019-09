CHIESA, 70' e assist con la Finlandia. Il bilancio

Non è riuscito a trovare il primo gol con la Nazionale maggiore, Federico Chiesa, ma contro la Finlandia ha giocato una partita nettamente migliore rispetto a quanto visto con l'Armenia.

Nel primo tempo l'esterno della Fiorentina è andato vicino al gol con un destro violento da dentro l'area: il portiere della Finlandia Hradecky si è opposto con un bell'ntervento. Poi un grande assist per la rete di Immobile al 59': cross potente e preciso dalla destra che dopo una lieve deviazione è finito sulla testa dell'attaccante della Lazio, bravo ad incornare in gol. Per il resto non è apparso ancora il Chiesa delle migliori occasioni, ma dopo qualche critica piovuta dopo la prestazione contro l'Armenia, il classe '97 ha risposto con una buona prestazione. Al 74' Chiesa ha lasciato il posto a Bernardeschi subito dopo il pareggio della Finlandia su rigore.