Chi recupera e chi no: il punto sull'infermeria viola de la Nazione

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L’infermeria viola si sta pian piano svuotando e per Paolo Vanoli. Lo scrive la Nazione, che nel presentare Roma-Fiorentina fa il punto sugli infortunati di casa gigliata: sul treno che ieri ha condotto la Fiorentina a Roma erano infatti presenti sia Gosens che Parisi, che hanno smaltito i rispettivi acciacchi e saranno della sfida questa sera contro i giallorossi. Il tedesco, con tutta probabilità, addirittura dall’inizio - visti gli evidenti problemi sulla fascia sinistra (sono rimasti a Firenze sia Balbo che Fortini) - all’interno del classico quartetto difensivo davanti a De Gea che sarà completato da Dodo sulla destra e Pongracic (al rientro dalla squalifica) e Ranieri al centro.

L'altra emergenza, scrive la Nazione, è in attacco: là davanti le difficoltà infatti sono rimaste tali e quali: Kean, come noto, ha avuto dei giorni di permesso per la nascita del suo secondo figlio e farà rientro a Firenze solo questa sera per essere poi disponibile per completare il suo percorso terapeutico dalla tarda mattinata di domani (col Genoa sarà almeno in panchina?). Piccoli invece ha provato a stringere i denti ma ha dovuto ancora una volta alzare bandiera bianca per i soliti fastidi agli adduttori che anche in settimana lo hanno tormentato. E quindi davanti ancora spazio ad Albert Gudmundsson nel ruolo di falso nove.

