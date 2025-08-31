Rivelazione de La Gazzetta: per la mediana spunta il nome di Ceballos

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato, sia in entrata che in uscita, di casa Fiorentina. I viola sono pronti ad accogliere Tariq Lamptey come vice Dodo, 6 milioni la cifra che il club toscano verserà nelle casse del Brighton, e sono ai dettagli per Victor Lindelof. Un elemento importante per quanto riguarda il possibile acquisto dello svedese riguarda il fatto che, essendo svincolato, non c'è la necessità di chiudere entro le 20:00 di domani sera. In uscita invece Alessandro Bianco, che oggi farà le visite mediche con il Paok Salonicco.

Nelle ultime ore poi, come riportato dalla Rosea, è spuntato anche il nome di Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid. Centrocampista classe 1996, Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid dopo 8 stagioni, di cui due passate in prestito in Premier League all'Arsenal.