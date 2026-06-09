Ufficiale Il Catanzaro dice addio a Morganti e annuncia il suo sostituto

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Paolo Morganti è ormai prossimo a diventare un nuovo dirigente della Fiorentina con il ruolo di responsabile del Viola Park. In mattinata è arrivato l'annuncio da parte del suo ex club, il Catanzaro, della fine del rapporto professionale con Morganti che Paratici ha conosciuto ai tempi della Juventus.

Il comunicato del Catanzaro

Questa la nota ufficiale del club calabrese: "L'ex dirigente US Catanzaro 1929 comunica la conclusione del rapporto professionale con il direttore generale Paolo Morganti. La società giallorossa desidera ringraziare Morganti per il lavoro svolto con dedizione e competenza nel corso delle ultime due stagioni sportive, durante le quali ha contribuito al percorso di crescita e consolidamento del club".

Il sostituto di Morganti

"Contestualmente, US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Generale a Nicola Bignotti. Dirigente di comprovata esperienza nel panorama calcistico nazionale e internazionale, Bignotti vanta oltre vent’anni di attività ai vertici di società professionistiche tra Italia e Svizzera. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano in diversi club. Tra questi, è stato direttore generale dell’Albinoleffe, in serie B, dal 2008 al 2011; del Genoa, in serie A, dal 2012 al 2015. E, ancora, del Lugano, del Pavia, del Chiasso e, più recentemente, ha svolto l’incarico di Chief Operating Officer nell’ Yverdon Sport, nella massima serie svizzera".