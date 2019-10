CAROBBI, Vlahovic può fare strada. Boa sarà utile

L'allenatore Stefano Carobbi, presente a Palazzo Vecchio alla presentazione di "La coppa degli immortali" (libro dedicato al Grande Milan di Arrigo Sacchi e scritto a quattro mani dallo stesso col giornalista Luigi Garlando) ha così parlato ai microfoni dei media presenti tra cui noi di FirenzeViola.it: "L'entusiasmo ha portato grandi risultati per questa squadra molto giovane. Bel lavoro del presidente e della società. Castrovilli è un ragazzo molto interessante, bene perché Montella ha avuto subito il coraggio di metterlo dentro. Ho buoni auspici per il futuro di questa squadra. Sicuramente Castrovilli è di prospettiva, per la Nazionale aspettiamo ma qualche presenza la farà. Credo che il modulo principale della Fiorentina rimanga il 3-5-2, se poi durante la partita si accorge di poter cambiare ha per fortuna giocatori che glielo consentono. Giovani e duttili... Ben vengano i cambi a gara in corso.

Vlahovic? Interessante, esuberante. Se cresce con i valori giusti farà grande strada. Futuro della squadra? Mi accontenterei del risultato... A gennaio faremo qualche conto. Non cerchiamo di appesantire ciò che deve fare la squadra: più leggera è e più andrà avanti. Babacar a Lecce? Spero possa far bene, l'ho avuto nelle giovanili viola e gli dissi che se non arrivava in Serie A strappavo il cartellino da allenatore. Come Simeone, gli è mancata continuità. Boateng? Bisogna anche vedere per cosa l'hanno preso: perché è un uomo spogliatoio, per dare carisma ai giovani... Non credo sia al massimo della forma ma alla lunga è un giocatore esperto che può far comodo".