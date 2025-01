CALAMAI, Mercato fermo: il club non aiuta Palladino

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così: "Siamo a giovedì mattina e non sono arrivati nuovi giocatori per la Fiorentina. Di solito dal venerdì l'attenzione è concentrata sulla gara quindi la sensazione è che rischia di passare un'altra settimana senza che la società consegni a Palladino i rinforzi che ritengono necessari. E questo è un peccato, perché così come chiedo all'allenatore di andare oltre certi errori, devo anche riconoscere che non ha mille opzioni quindi mi porta a una riflessione e a un dubbio: credo che così facendo la società non aiuti il suo allenatore. Mi aspetto qualcosa in più".

