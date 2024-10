CALAMAI, Comuzzo in U21 è giustizia: bene così, meritava

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha commentato così la notizia di ieri sera, ovvero la chiamata del difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo in Under 21 dal ct Nunziata: "Da giorni sottolineavamo come fosse incomprensibile vedere Comuzzo, titolare nella Fiorentina in Serie A, giocare in nazionale Under 20. Giustizia è fatta: ieri Nunziata è rinsavito sulla strada di Firenze e l'ha portato in Under 21.

Bene così, si prende quello che merita e aspettiamo di vederlo sia con l'Under 21 che in campo a Lecce".