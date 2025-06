RFV Pusceddu: "Vi dico la mia su Piccoli alla Fiorentina. Zortea solo da vice Dodo"

Vittorio Pusceddu, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina iniziando da una riflessione sull'accostamento di Roberto Piccoli alla squadra viola: "Piccoli ha dimostrato questa stagione di saper fare reparto da solo visto che nel Cagliari giocava totalmente da solo. I suoi numeri per la sua età sono notevoli, se lo dovesse prendere la Fiorentina poi potrebbe crescere ulteriormente perché sarà una squadra ancora più competitiva e quindi potrà andare in gol con più continuità. Non so se potrà essere titolare ma più che altro mi dispiace una cosa".

Cosa?

"Che ogni anno deve ricominciare da zero. Sia l'allenatore che la squadra saranno ancora una volta diversi, mi spiace per i tifosi della Fiorentina perchè così diventa difficile vincere anche se negli ultimi anni la squadra viola è andata vicina a vincere in Europa. Ogni volta che si inizia un nuovo ciclo diventa complicato perché ci vuole tempo".

E Zortea lo vedrebbe bene alla Fiorentina?

"Ha fatto un campionato secondo me ottimo, con 6 gol: cosa gli vogliamo chiedere? Però non credo sia ancora pronto per un salto di qualità importante per una piazza come la Fiorentina. Da sostituto potrebbe avere un senso, da titolare secondo me ancora no".

