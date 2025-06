RFV "Pioli ci fece un regalo dopo la morte di Astori". L'aneddoto del dottor Fofi

vedi letture

L'ex ortopedico gigliato Federico Fofi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro' commentando il prossimo ritorno di Stefano Pioli, allenatore con cui ha lavorato a lungo anche a Firenze: "Per l'affetto che provo nei confronti del mister sono molto contento che torni in una piazza che lo ha amato, sia come allenatore che come giocatore, conoscendolo penso che torni con gioia ed entusiasmo. Ma lui come gli altri ragazzi nello staff. Sono contentissimo di questa scelta e auguro a tutti tanta fortuna".

Che ricordi ha di Pioli?

"La situazione più importante fu sicuramente quella legata alla morte di Astori, ci lega qualcosa che non succede praticamente mai. Per fortuna aggiungo io. Racconto un aneddoto legato a quei momenti: Stefano ci ha regalato un anello per ricordare quella situazione, e lo conserviamo tutti con grande orgoglio. Credo molto nel Pioli uomo, una persona eccezionale, empatica, che sa fare gruppo".

Quale giocatore ha migliorato di più Pioli a Firenze?

"Dico Milenkovic, che con Stefano ebbe una crescita esponenziale".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO