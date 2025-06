RFV Alessandro Bonan: "Offerta araba per Kean? Sceglierebbe di uscire dal calcio"

vedi letture

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", del momento della Fiorentina in particolare iniziando dalla questione Kean: "Le mie sensazioni sono buone perché sono al mare a Ostia per il mio programma (ride, ndr). Non so cosa pensi lui ma se decide di accettare l'offerta araba significa uscire dal calcio, fare un altro sport. Se vuoi giocare a calcio quell'offerta non va bene. Se poi arriva il Manchester United o una squadra di Premier è un'altra storia. Poi bisogna fare un ragionamento sul valore assoluto di Kean, un giocatore che si è rilanciato alla Fiorentina che è arrivata sesta in campionato. Secondo me anche nell'entourage del giocatore devono essere onesti e portare chi consiglia il calciatore a pensare di vivere un altro anno importante in Serie A. Non basta solo questa stagione per dire che Kean è un giocatore di valore assoluto, c'è bisogno di un altro anno. A quel punto allora si possono aprire le porte per scenari molto importanti. Cosa che l'offerta dell'Al Qadsiah non porta".

Piccoli come alternativa può convincere?

"Ha dei numeri. Può essere una sorpresa perché finalizza tanto e vive per segnare. È all'inizio della sua carriera ma non ha 18 anni, nella squadra giusta secondo me può regalare delle sorprese. E allora perché no, in una Fiorentina con Dzeko può essere una buona soluzione. Se l'Inter avesse avuto Dzeko quest'anno avrebbe vinto lo Scudetto secondo me".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO