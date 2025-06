RFV Pea (dt Albania): "Pioli fa bene a portare Tarozzi con sé. Shpendi? Straordinario in U21"

Fulvio Pea, attuale direttore tecnico delle Nazionali Albanesi, nella sua lunga esperienza da allenatore ha avuto come vice Andrea Tarozzi, ex viola nonché vicinissimo a diventare la nuova spalla di Stefano Pioli nella sua imminente seconda avventura alla Fiorentina. Proprio della notizia rilanciata da FirenzeViola.it ha parlato lo stesso Pea a Radio FirenzeViola, nel corso de "I tempi supplementari": "Andrea è stato calciatore della Fiorentina e già ai tempi era un ragazzo meraviglioso, disponibile con chiunque. Così è stato sempre anche con me, dall'esperienza al Sassuolo in avanti. È in gamba, un grande conoscitore di calcio e con Pioli ha già collaborato a Sassuolo. Stefano fa bene a portarlo con sé".

Con Pioli formerà una bella accoppiata?

"Ha l'esperienza e la capacità per gestire ogni tipo di situazioni. Ha lavorato in grandi club e sa avere a che fare con ogni tipo di dinamica, Pioli può essere la persona ideale per alleggerire un po' di pressione a Firenze".

Lei lavora per la Nazionale Albanese, la Fiorentina ha seguito Shpendi del Cesena. Ce lo racconta?

"Con noi ha fatto un percorso straordinario in Under 21. Terminata questa fase di appresta ad essere a disposizione della Nazionale maggiore. Ha bisogno, come tutti i giovani, di giocare e affermarsi. Fa parte del nostro gruppo e lo seguiamo sempre con tanto interesse, come tutti i giovani che sono sempre una speranza".