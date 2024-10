COMUZZO, Nunziata lo chiama con l'Italia Under 21

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante la sconfitta rimediata nel pomeriggio contro l'Inghilterra dei pari età, Pietro Comuzzo questa sera avrà un motivo per festeggiare. Il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata, infatti, lo ha convocato in vista del match contro l'Irlanda del prossimo martedì 15 ottobre. Il ragazzo lascerà dunque il ritiro dell'Under 20 e raggiungerà Bove in Under 21.