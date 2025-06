RFV Il CNB di Calamai: "Mandragora deve restare: i viola pensino subito al rinnovo"

vedi letture

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così della situazione riguardante Rolando Mandragora, finito nel mirino di Bologna e Real Betis: "Oggi parlo di qualcuno che secondo me dovrebbe restare, Rolando Mandragora. E' un'idea di un grande club come il Real Betis e un pensiero del Napoli che potrebbe inserirlo tra i suoi centrocampisti alla fine del mercato. Mi sorprende che la Fiorentina non abbia fatto quello che trovavo naturale, ovvero mettere a posto il contratto di un giocatore che la passata stagione è stato fondamentale.

Sentivo sottolineare come la società viola forse consideri gli ultimi sei mesi di Mandragora qualcosa di speciale, di superiore al valore del giocatore. Anche se fosse così, e questo sarebbe tutto da dimostrare, io credo la capacità tecnica, l'abilità nel fare spogliatoio e il senso di appartenenza che questo giocatore ha trasmesso nell'ultima stagione in casa gigliata non può essere disperso. Quindi in mezzo a tanti sogni andiamo anche verso la concretezza, uno come Mandragora nel gruppo Fiorentina ci deve stare".