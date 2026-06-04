Ufficiale
C'è il saluto del Sassuolo a Grosso: "Grazie per la professionalità"
FirenzeViola.it
Il Sassuolo ha comunicato l'addio di Fabio Grosso, ringraziandolo per "per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni".
Il sito ufficiale del Sassuolo ha comunicato il via ufficiale la risoluzione del contratto di Fabio Grosso, arrivata pochi minuti fa. Ecco la nota della società neroverde: “Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff”.
Il saluto del Sassuolo a Grosso
Il club emiliano ha voluto salutare l’allenatore con un suo personale ringraziamento: “La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera". Dopo due annate, Grosso saluta quindi il Sassuolo.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaIl boom di Favasuli e il precedente di Ghilardi: perché il 50% sulla rivendita può far comodo alla Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoOk fare cassa, sarà inevitabile, ma cedere tutti i migliori come può essere la scelta giusta? Da Dodo a Kean, dal mancato riscatto di Solomon a Gud: via il talento in nome della prima parte della rivoluzione. Margini di errore pari a zero
Angelo GiorgettiGrosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Mario TeneraniFumata bianca per Grosso, manca poco. Viery piace, ma servono 20 milioni. Dodo vuole la Roma, Gosens e Comuzzo invece vogliono restare
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com