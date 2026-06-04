Ufficiale C'è il saluto del Sassuolo a Grosso: "Grazie per la professionalità"

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Il Sassuolo ha comunicato l'addio di Fabio Grosso, ringraziandolo per "per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni".

Il sito ufficiale del Sassuolo ha comunicato il via ufficiale la risoluzione del contratto di Fabio Grosso, arrivata pochi minuti fa. Ecco la nota della società neroverde: “Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff”.

Il saluto del Sassuolo a Grosso

Il club emiliano ha voluto salutare l’allenatore con un suo personale ringraziamento: “La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera". Dopo due annate, Grosso saluta quindi il Sassuolo.