Bucchioni: "Viola, cose straordinarie. Può essere il nuovo Como. E su Kean..."

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, in particolare del mercato della Serie A in generale: "La Fiorentina, reduce da una stagione orrenda, sta facendo cose straordinarie ora. Mastantuono è l'ultimo segnale, è da tre anni che lo si segue a livello mondiale, può diventare una stella di assoluta grandezza. Dovrà crescere e dimostrare ancora, ma è un grande colpo della Viola. Ora la Fiorentina diventa la sua squadra e ne parlerà tutto il mondo. Ti riporta a certi livelli questo acquisto. E poi sono arrivati tutti giocatori giovani, che possono crescere, che sanno giocare in più ruoli. Sta nascendo una squadra di grande interesse. Può essere il nuovo Como la Fiorentina, brillante, dinamica, divertente. E Mastantuono può diventare il Nico Paz della Fiorentina. Paratici sta mettendo dei giocatori funzionali a disposizione del tecnico. Tenere Kean è un altro passo importante".

"Mourinho ha detto che è un mostro e lo sapevamo. Se attorno gli metti giocatori che hanno rapidità di pensiero...Se anticipi i giocatori, lui diventa letale. L'importante è capire se ha la voglia di partite in cui lo abbiamo visto al massimo, o se si perde nei suoi limiti. Se è motivato, può diventare un valore straordinario, anche per la Nazionale".