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De Gea suona la carica sui social: "Siamo pronti per la nuova stagione"

De Gea suona la carica sui social: "Siamo pronti per la nuova stagione"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
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di Redazione FV

A meno di ventiquattr'ore dall'ultima amichevole estiva contro il Deportivo La Coruna, la Fiorentina si avvicina al debutto ufficiale della nuova stagione. Dopo il test di domani, infatti, la squadra di Fabio Grosso metterà definitivamente nel mirino l'esordio in Coppa Italia. Intanto, il capitano David De Gea ha voluto caricare l'ambiente con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ci siamo preparati al meglio in questo precampionato.

Ora siamo pronti ad affrontare la nuova stagione". Parole che trasmettono fiducia e determinazione in vista dell'inizio degli impegni ufficiali. Questo il post pubblicato dal portiere spagnolo: