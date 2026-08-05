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De Gea suona la carica sui social: "Siamo pronti per la nuova stagione"
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A meno di ventiquattr'ore dall'ultima amichevole estiva contro il Deportivo La Coruna, la Fiorentina si avvicina al debutto ufficiale della nuova stagione. Dopo il test di domani, infatti, la squadra di Fabio Grosso metterà definitivamente nel mirino l'esordio in Coppa Italia. Intanto, il capitano David De Gea ha voluto caricare l'ambiente con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ci siamo preparati al meglio in questo precampionato.
Ora siamo pronti ad affrontare la nuova stagione". Parole che trasmettono fiducia e determinazione in vista dell'inizio degli impegni ufficiali. Questo il post pubblicato dal portiere spagnolo:
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Copertina
Angelo GiorgettiKean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
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