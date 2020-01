BUCCHIONI A FV, Iachini motivatore. Cutrone...

Il giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto durante la puntata odierna di "Garrisca al Vento!", programma a cura di FirenzeViola.it in onda su Italia7, per parlare delle tematiche più attuali in casa gigliata: "Il nuovo tecnico Iachini mi ha dato un'impressione giusta, quella che mi aspettavo. Beppe è un motivatore e un allenatore che agisce sull'aspetto fisico e motivazionale. Cercherà di dare a questa Fiorentina quelle qualità che non si sono mai viste sotto la gestione Montella. Con Vincenzo vedevo una squadra molle e Iachini sta portando tutto quello che oggi è indispensabile avere nel calcio moderno. Montella ormai è un capitolo chiuso e dobbiamo pensare avanti".

Cosa dobbiamo aspettarci da questo mercato di gennaio?

"Io mi aspetto almeno tre giocatori, uno per reparto. La Fiorentina vuole un difensore di piede sinistro, capace di far ripartire l'azione, e un centrocampista. L'emergenza gol però è evidente. La maledizione di questo inizio stagione è soprattutto l'infortunio di Ribery perché con lui sarebbe stata tutta un'altra storia. Ben venga Cutrone".

Questo mercato può essere decisivo per il futuro di Pradè alla Fiorentina?

"Non credo. Sento tantissime critiche su Daniele e sono esagerate. Dobbiamo pensare che Pradè ha preso una squadra alle macerie con 70 giocatori con scarse qualità. Anche lui ha fatto qualche errore bisogna dirlo. Non ho capito Boateng, non ho capito comprare sia Badelj che Pulgar. L'errore vero è stata la conferma di Pradè ma quella è stata una decisione di Commisso non di Pradè".