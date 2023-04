BRIVIO A RFV, Italiano un mix tra Zeman e Gasperini

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Ascolta l'audio

Davide Brivio a Radio Firenze Viola

Davide Brivio, ex calciatore viola e dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Italiano ha trasformato la sua stagione. Non avevo dubbi, so le qualità che ha. Sta giocando le coppe e sta andando bene anche in campionato, sono contento per lui e per la Fiorentina".

Si può parlare di maturazione di Italiano?

"Si, sta dimostrando il suo valore in una piazza non facile come Firenze, ma sta valorizzando i giocatori e sta facendo bene".

Italiano allievo di Gasperini o zemaniano?

"È un giusto mix. È un allenatore moderno. Anche se Gasperini è un grande allenatore".

Atalanta più discontinua rispetto al passato.

"Ha cambiato tanto in questo anno, sta cambiando interpreti, ma io la reputo ancora una squadra di alto livello".

Vari assenti per Gasperini: Lookman, Hateboer, Pasalic... mentre Italiano non avrà Amrabat, vediamo come gli allenatori sapranno gestire le assenze.

"Amrabat fondamentale ma sono sicuro che i giocatori che lo sostituiranno daranno il massimo. Gasperini è abituato a cambiare. Penso che sarà una bellissima partita con due squadre che giocano bene e a viso aperto".

Ricordi di Firenze?

"Ricordi bellissimi. La Fiorentina aveva una squadra fortissima, io ero in primavera ma mi allenavo anche con la prima squadra, mi hanno fatto fare il salto da ragazzo a uomo".

Fiorentina con un piede in finale di Coppa Italia e uno in semifinale di Conference, la viola può vincerne una?

"Io spero sempre che in Europa una squadra italiana si faccia avanti. Mi auguro per la Fiorentina e per Firenze che possa arrivare in finale e vincerla".