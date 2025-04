"Brividi viola, che paura. Super Kean regala la semifinale", così La Nazione

2-2 farcito di qualche brivido di troppo e passaporto Conference timbrato con destinazione semifinale e quindi doppia sfida con il Betis Sviglia. Tutto bene, dunque, anche se piegare il piccolo Celje è stato più complicato del previsto". La Nazione apre così le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina dopo il pareggio 2-2 di ieri sera in Conference League tra i gigliati e il Celje. Se ne primo tempo la formazione di Palladino è stata padrona del gioco riuscendo a passare in vantaggio con Mandragora, qualche disattenzione di troppo nella ripresa ha aperto la strada alle due reti degli sloveni che a quel punto hanno iniziato a crederci. Poi però super Kean ha staccato il biglietto per Siviglia.

A differenza della gara di andata Palladino non fa turn over e manda in campo i migliori. La prima occasione però è per il Celje con De Gea che para su Svetlin. Dopo due ottime parate di Silva, prima su Mandragora e poi su Ranieri, è proprio il mediano campano a portare avanti i gigliati. Nella ripresa prima Matko e poi Nemanic portano il doppio confronto in parità. Poco dopo però Kean se ne va in contropiede sulla linea del fuorigioco e realizza la rete che, dopo un lungo check al Var, manda i viola in semifinale.