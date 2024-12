BRESSAN A RFV, Chiesa? Se è pronto, perché no?

FirenzeViola.it

“Alla Fiorentina serve un giocatore pronto, se Chiesa lo è… perché no?" dice l'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". "Di sicuro bisognerà organizzare un mercato congeniale, anche se mi rendo conto non sia facile farne uno ideale".

Il pareggio contro la Juventus come lo valuta?

“È un punto importante, anche perché, per quanto Palladino abbia schierato una squadra offensiva, l'andazzo della Fiorentina in generale non mi sta piacendo granché. Speriamo si riprenda presto. Serve una condizione atletica adeguata, e secondo me tanti secondi tempi ultimamente sono andati male”.

Juve e Napoli arrivano nel momento giusto per trovare motivazioni?

“Ovviamente giocare contro grandi squadre ti dà grande carica. Quello che vedo di diverso nella Fiorentina è un calo atletico, e un’incapacità rispetto a prima di modellarsi a gara in corso”.

Il rendimento di Colpani al di sotto delle aspettative può essere ricondotto al ruolo?

“Rispetto a Monza gioca più esterno e meno centrale. Quindi fa un ruolo più atipico, rispetto magari a un Sottil che è più veloce. Evidentemente Palladino sa che il lavoro di Colpani permette a Dodo di salire, dunque lo reputa importante”.

