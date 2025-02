Bove all'Europeo Under21? Il Ct Nunziata: "Sarebbe bello averlo in gruppo"

All'interno dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il Ct dell'Under21 Carmine Nunziata è tornato a parlare anche di Edoardo Bove, fino a dicembre colonna della sua Nazionale, adesso impossibilitato a prendere parte ad attività agonistica per il noto problema occorso durante Fiorentina-Inter del primo dicembre scorso: La prima cosa a cui penso è la sua salute, ma si tratta di una grande perdita, sia in campo, sia in spogliatoio. È sempre stato un leader".

Potrebbe esserci per lui un ruolo di "accompagnamento" all'Europeo?

"È un'ipotesi. L’attaccamento che ha per il club (la Fiorentina, squadra nella quale gioca dalla scorsa estate, ndr) ce l'ha anche per la Nazionale quindi sarebbe bello che in qualche modo potesse far parte del gruppo. A dirla tutta, avevamo pensato ad averlo con noi anche in queste due amichevoli". Per Bove si potrebbe quindi aprire un ruolo simile a quello che si è ritagliato nella Fiorentina attuale: "accompagnatore", o meglio membro dello staff tecnico, a metà tra allenatore e calciatori".