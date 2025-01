BIRAGHI, Allo stadio accanto alla dirigenza: come sempre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Durante la partita della Fiorentina, Cristiano Biraghi era seduto in tribuna autorità vicino alla dirigenza viola. Un fatto che, reso pubblico anche dalle immagini tv, ha creato un dubbio nei tifosi. Ossia che la presenza dell'ex capitano, che nonostante sia fuori dal progetto di Palladino non è stato ancora ceduto, può presagire ad un ritorno in auge a discapito di una panchina traballante. Nulla di tutto ciò. In realtà il giocatore da quando non è più convocato va comunque regolarmente in tribuna a seguire tutte le partite e, con la capienza ridotta, va nei posti a disposizione della Fiorentina.

Questo a sottolineare anche che la situazione è ormai conclamata e concordata, ossia che le strade si separeranno di comune accordo visto il mancato feeling con il tecnico e scelte diverse fatte da entrambi. Tra l'altro Biraghi, con la sua famiglia, da sempre è inserito nel tessuto dello sport fiorentino che segue con passione, dalle partite della Savino Del Bene agli incontri di boxe, ad esempio di Fabio Turchi. Sembrerebbe strano semmai non seguisse quelle della Fiorentina per il quale è ancora tesserato.