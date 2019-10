BIGICA, Perso per errori sotto porta. Su Bobby...

Queste le parole di Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, in sala stampa nel post partita della sfida di Supercoppa contro l’Atalanta: “Questa era una partita che presentava tante insidie, abbiamo giocato in una cornice di pubblico bellissima, in uno stadio che mi evocava grandi ricordi. Abbiamo avuto un primo tempo di sofferenza ma ricordo solo un’occasione per l’Atalanta. Noi non siamo riusciti ad essere pungenti quando siamo cresciuti. Nella ripresa abbiamo iniziato a giocare ma abbiamo avuto tre nitidissime occasioni da gol, una delle quali sull’1-1: se avessimo segnato la storia della partita sarebbe cambiata. Complimenti all’Atalanta, che ha 8/11 di giocatori che hanno vinto lo scudetto, noi invece abbiamo cambiato tanto dei giocatori che hanno vinto la Coppa. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, credo che chi ha visto la partita si sia divertito. Duncan? Oltre ai due turni di squalifica ha avuto un problemino: nel primo tempo lo abbiamo servito poco, nella ripresa ha fatto meglio. Poca freddezza sotto porta? Sì, ho parlato di episodi. Io posso allenare i miei giocatori ma quando non si prende la porta un po’ mi arrabbio. Dovevamo essere più precisi ma fa parte del processo di crescita, spero che nella prossima gara si possa essere un po’ più precisi. Qualsiasi fosse il risultato di questa gara, i ragazzi dovevano ricordarsene con un ricordo positivo. Il mio obiettivo adesso è far iniziare la squadra a correre e portare qualche altro ragazzo dalla Primavera alla prima squadra".

Di seguito il video di FirenzeViola.it con Bigica che parla di Duncan: