BIGICA, Oggi c'è stata qualità. Pedro...

Queste le parole del mister della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, dopo la vittoria contro la Roma Primavera: "La differenza tra Roma e Inter è stata la qualità e la precisione nell'ultimo passaggio. Anzi fino al 25' non eravamo equilibrati, viste anche le maggiori distanze del Franchi. Nel secondo tempo c'è stato più equilibrio e ci siamo riorganizzati. Pedro e Duncan? Solo Pedro, Montiel e Brancolini arrivano dopo. Ma i due citati lavorano per capire che ogni partita è complicato e se vengono con la mentalità giusta si inseriscono in un gruppo che li esalta ma ognuno lo sa che deve allinearsi al gioco di squadra. Chiti? I campionati di Serie D sono performanti se fatti nel modo giusto, Chiti è pronto mentalmente grazie a questo. Lui insieme a tutta la squadra hanno fatto una partita di ordine. Il Franchi? Stranamente stavano tutti bene pur di giocare in uno stadio di serie A. Sempre vinto al Franchi? Porta bene, è bello starci ma non mi devo abituare. Abbiamo ripagato con una grande vittoria, poi si penserà al Torino da lunedì. La Roma? Poco fortunati negli episodi e poco precisi nonostante i giocatori di qualità. Hanuljak- Lovisa come mai? Fiorini escluso forzatamente perché lui si è allenato solo ieri ed avevo bisogno di giocatori al 100 per cento. Hanuljak gode di buona forma e gli ho affiancato uno fisico, si sono comportati bene ed hanno fatto diga come volevo visti i 4 giocatori offensivi. Forma di Pedro? Siamo in sinergia con la prima squadra e questa di Pedro è la seconda partita, l'ho visto migliorato in condizione ma saprà Montella quando utilizzarlo. Duncan? Viene da Liverpool e sente lo sbalzo di temperatura, ma da buon inglese in campo dà tutto, stiamo ancora cercando la collocazione giusta in campo. Oggi ha fatto un bel gol, ha questi tiri da lontano".