BIANCO, Viaggia spedito verso la maglia da titolare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Notizia dell’ultim’ora in casa Fiorentina, in avvicinamento al debutto dei viola in Conference League: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, sono in sensibile aumento le chances di Alessandro Bianco di partire dal primo minuto nella sfida di questa sera contro la Puskas Akademia. Il classe 2002, in evidente crescita fisica nel corso dell’ultimo mese, sembra aver vinto il ballottaggio con i compagni di reparto e dunque dovrebbe partire dall’inizio nella linea mediana che ha in mente Palladino per la gara contro i magiari. Da capire se al fianco dell’ex Reggiana agirà Mandragora o Amrabat.