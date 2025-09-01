Otto viola impegnati in Nazionale: da Kean a Sohm, tutte le sfide dei giocatori della Fiorentina

vedi letture

Finito il mercato, è tempo del campo. Da domani a parlare sarà solo il rettangolo verde, ma per rivedere la Fiorentina in azione si dovrà aspettare un paio di settimane. Siamo infatti nel periodo della sosta per le Nazionali e dalla squadra di Pioli ci sono ben otto giocatori impegnati con le rispettive Selezioni. Si parte da Moise Kean, unico aggregato all'Italia di Gattuso per le sfide a Estonia e Israele valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Edin Dzeko ed Eman Kospo faranno invece parte della Bosnia ed Erzegovina che affronterà San Marino e Austria, mentre la Croazia di Marin Pongracic sfiderà Isole Faer Oer e Montenegro.

Albert Gudmundsson sarà invece impiegato dalla sua Islanda nei match contro Azerbaigian e Francia, il Ghana di Tariq Lamptey se la vedrà con Ciad e Mali e la Svizzera di Simon Sohm gareggerà con Kosovo e Slovenia (sono tutte gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026). Per concludere ci sarà Cher Ndour con la Nazionale Italiana Under 21, dove non sarà impiegato Pietro Comuzzo che dopo aver risposto alla convocazione ha dovuto dare forfait per il problema allo stomaco che lo tormenta da ieri, dalla sfida tra Torino e Fiorentina.