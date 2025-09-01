Calciomercato

Bianco al Paok in prestito. Prima la Fiorentina ha prolungato il suo contratto di un anno

Bianco al Paok in prestito. Prima la Fiorentina ha prolungato il suo contratto di un anno
Oggi alle 13:47
Ludovico Mauro

Alessandro Bianco sta per diventare un nuovo giocatore del Paok Salonicco, dove si trasferirà con la formula del prestito secco per la prossima stagione. La Fiorentina, una volta trovato l'accordo per il trasferimento, per permettere l'operazione con questi termini ha esercitato prima l'opzione di rinnovo per un altro anno a favore del club, allungando il contratto del classe 2002 al 30 giugno 2027. In questo modo l'affare con i greci è andato a buon fine - senza il rischio di perdere il ragazzo a parametro zero tra dodici mesi - e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.