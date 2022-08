BENASSI, Fuori dalla lista Uefa: out col Twente

Marco Benassi non potrà essere presente tra i convocati della sfida contro il Twente perché non presente nella lista Uefa provvisoria presentata dalla Fiorentina e valida solo in vista del doppio confronto del play off di Conference League. Dopo la titolarità contro la Cremonese dunque, il centrocampista che si è recentemente adattato a giocare come terzino, dovrà assistere al doppio confronto con gli olandesi dalla tribuna.