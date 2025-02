Beltran contro il Como da attaccante. L'argentino avanti rispetto a Zaniolo e Gudmundsson

Domenica contro il Como non ci sarà Moise Kean, squalificato dopo il giallo ricevuto a San Siro, e allora il Corriere dello Sport-Stadio analizza le varie scelte che può mettere in atto Raffaele Palladino per sostituire il centravanti della Fiorentina. Potrebbe essere Beltran perché è arrivato due estati fa a Firenze con la scritta centravanti sulla carta d'identità alla voce professione, Zaniolo perché l'ha fatto e garantisce fisicità, o Gudmundsson perché siccome un vice Kean per ruolo e struttura non c'è e allora potrebbe essere l'occasione giusta per tirare fuori il “falso nove”. Sono le tre ipotesi al vaglio dell'allenatore per capire chi schierare in avanti contro i lariani.

E a spuntarla, secondo il quotidiano, dovrebbe essere l'argentino. La Fiorentina lo prese dopo sedici gol in trentacinque partite nel 2023 con il River Plate, portandolo a Firenze come le caratteristiche del vero centravanti, poi trasformato in trequartista. Doti da attaccante che contro il Como Palladino vuole rispolverare, preferendo il Vikingo a Zaniolo e Gudmundsson, due carte comunque da potersi giocare quando mancherà Kean. Infine, l'ultima ipotesi ma molto più defilata, è quella del lancio di Caprini dal primo minuto: ma saprebbe molto di coup de theatre per impressionare gli astanti e nel calcio non si sa mai dopo averle proposte tutte ma proprio tutte, intanto si punta su Beltran - scrive il Corriere -.