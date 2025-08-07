Calciomercato Beltran cambia la strategia del mercato viola. Nzola-Pisa: c'è il controriscatto

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Fiorentina delusa dalla mancata cessione di Lucas Beltran al Flamengo. Il no dell'argentino cambia la strategia per il mercato degli attaccanti, con i viola che vogliono comunque provare a trattare Ioannidis e contestualmente dire addio all'attuale numero 9. Il rischio è che Beltran debba partire in prestito con diritto di riscatto costringendo i viola a cercare una punta da inserire in rosa con la stessa formula.

Mbala Nzola da ieri è un nuovo giocatore del Pisa. L'attaccante ha firmato in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro ma la Fiorentina si è tenuta il controriscatto per coprirsi le spalle in caso di exploit della punta.

Niente Itakura per la Fiorentina con il giapponese che è vicinissimo a firmare per l'Ajax. I viola lo stavano osservando da vicino in caso di cessione di un giocatore in difesa ma non era una priorità. Comuzzo nel frattempo ha riacceso gli interessi da parte dei club di Premier League ma la Fiorentina non si metterà a discutere della sua eventuale cessione per meno di 35-40 milioni di euro.

Nessun passo avanti tra i giocatori in esubero. Barak aspetta l'Hellas Verona, Ikoné non ha offerte concrete mentre Brekalo ha detto no alla proposta del Rijeka. Anche per Sottil si continua ad attendere una proposta che verosimilmente arriverà negli ultimi giorni di mercato.