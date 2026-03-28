Beltran ammette: "Mi piacerebbe restare al Valencia ma senza opzione probabilmente tornerò a Firenze"

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Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina in prestito secco al Valencia, in un'intervista al quotidiano spagnolo As ha parlato anche del suo futuro non nascondendo che gli piacerebbe restare ma che, senza un diritto di riscatto, è probabile un ritorno alla Fiorentina a fine stagione: "A Valencia mi sento di nuovo me stesso. Volevo riscoprire la mia essenza e in Spagna sto riuscendo a sfruttare al meglio i miei punti di forza. Lo stadio di Mestalla mi vuole bene ed io cerco di rappresentare i tifosi in campo come deve fare un calciatore. Do sempre tutto e detesto perdere.

Futuro? Mancano nove partite e poi vedremo. Lo scenario più probabile è il mio ritorno a Firenze, perché non c’è un opzione di riscatto. Quindi non dipende da me ma conta cosa vuole fare il Valencia e cosa pensa la Fiorentina. Personalmente mi piacerebbe restare".